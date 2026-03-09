ローソンはこのほど、「からあげクン レモン味」をリニューアル。3月3日より、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「からあげクン レモン味」定番商品としてもすっかりお馴染みの「からあげクン レモン味」。今回のリニューアルでは、国産のレモンを使用したさっぱり仕立ての美味しさはそのままに、「ごま」や「ゼラチン」といったアレルゲンを抜くことに成功している。価格は278円。※画像はすべてイメージ。