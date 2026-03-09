日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)では、30日から後呂有紗アナウンサーが出演する。後呂有紗アナこれまで『真相報道バンキシャ!』でキャスターを務めてきた後呂アナ。『DayDay.』では、黒田みゆアナに代わって武田真一、山里亮太とともにMCを務める。後呂アナは「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています!