YouTubeは3月9日、同日が「ミクの日」であることにあわせ、ボーカロイドカルチャーへの敬意を込め、YouTubeトップページのロゴを初音ミクをテーマにした特別デザイン「Yoodle」に24時間限定でに切り替える。あわせて、初音ミクがMCを務める特別番組「MIKU TONIGHT!」の公開と、SNSキャンペーン「#ミクの日はYouTubeに集まれ」も実施する。YouTubeのYoodle（ボカロカルチャーをテーマにした特別デザイン）を3月9日「ミクの日」限定