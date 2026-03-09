ローソンは3月10日より、人気のいちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボしたいちご商品3品と、同店監修のホイップサンドを全国の「ローソン」にて順次発売する。ローソン「Uchi Café×ICHIBIKOいちごのロールケーキ」今回のコラボでは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボした4品が登場。「Uchi Café×ICHIBIKOいちごのロールケーキ」(286円、沖縄では297円)は、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめるロール