お笑いコンビ「レインボー」池田直人が９日、都内で「ＫＦＣ：ＴＨＥＮＥＸＴＣＨＡＰＴＥＲ―新生ＫＦＣ事業戦略＆新アンバサダー発表会―」に出席した。店員のコスチュームを着て登場した池田は、幼い頃からケンタッキーフライドチキンが大好きで「大阪・箕面のケンタッキー食べ放題に土曜日行くのが楽しみだった」と懐かしんだ。コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも２０本の動画をアップし、チキンをきれいに食べ切る