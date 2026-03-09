My Fitは2026年3月6日、「働く女性の更年期に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月25日、全国の40歳〜59歳の有職女性300人を対象に、インターネット調査で実施されたもの。国際女性デー特別調査○約6割が日常的に不調を実感40代以降、『なんとなく不調』を日常的に感じているか更年期特有の症状に対策をしているか「40代以降、『なんとなく不調』を日常的に感じているか」と尋ねたところ、「はい」(60.3%)となり、約