８日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介と、佐久間の単独初主演映画「スペシャルズ」（６日公開）で共演した俳優・椎名桔平が出演。番組レギュラーで同じピンク髪のお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹と佐久間が、ピンク髪にしたキッカケと理由を語った。俳優・満島真之介と兼近が自由気ままなグルメドライブ旅に出るバラエティー