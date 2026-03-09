◆オランダ１部ＮＡＣ３―３フェイエノールト（９日）フェイエノールトの上田綺世が敵地のＮＡＣ戦で２得点をマークした。リーグ戦で昨年１２月以来のゴールで、今季成績を２４試合出場２０得点とした。同僚のＤＦ渡辺剛はフル出場。試合は３―３で引き分けた。＊＊＊出場８試合続けて無得点が続いており、状態が心配されたが、復活の２ゴールを挙げた。ゴール数は２０の大台に達し、依然リーグトップを快走している