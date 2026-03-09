香川県畜産公社1986年整備(坂出市昭和町) 老朽化した香川県内2カ所の食肉処理施設を再編し、坂出市に新しい施設を整備することになりました。 再編するのは、1986年に整備された坂出市の香川県畜産公社と、1973年に整備されたさぬき市の大川畜産センターです。 2つの施設が老朽化したため、香川県畜産公社の敷地内に5年かけて新しい処理施設を整備する計画です。 香川県によりますと総事業費は約203億