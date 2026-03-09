Mrs. GREEN APPLE＆浜辺美波 Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）と浜辺美波が９日、都内で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に出席した。「FANCL SKIN PATCH」は、肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービス。そのイメージキャラクターにミセスと浜辺が就任した。トークでは、４人の肌の健康測定結果が発表された。