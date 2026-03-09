ドルと原油が市場を支配ユーロドル1.15割れ目前原油118ドル突破 米イラン戦争長期化懸念で有事のドル買いが加速。ユーロドルは1.1507まで下落、大台割れ目前だ。ドル円は158.70円台まで上昇。スイスフランは対ドルで0.8%下落している。 中国人民銀行は元の中心レートを2024年11月以来となる元安・ドル高方向に設定したことで、人民元は対ドルで下げ幅を拡大している。 NY原油は時間外で急騰、1バレ