９日、会議を主宰する李鴻忠氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で第2次全体会議を開いた。李鴻忠（り・こうちゅう）全人代常務委員会副委員長が会議を主宰した。