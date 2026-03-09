９日、全人代常務委員会の活動報告を行う趙楽際氏。（北京＝新華社記者／饒愛民）【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で第2次全体会議が開かれた。全人代常務委員会の委託を受け、趙楽際（ちょう・らくさい）委員長が活動報告を行った。