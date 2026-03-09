SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。“キティちゃんショット”を公開した。キティちゃんのトレードマークの赤いリボンの絵文字とともに、東京・新宿ルミネにオープンしたサンリオハウスでショッピングを楽しんでいる写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「ゆあさんとキティって最高なんよ」「買う物もかわいい」「めちゃくちゃ可愛い」「ゆあちゃん可愛すぎ」な