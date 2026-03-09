焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」の巨大な“肉”広告が、大阪メトロなんば駅に9日から掲出開始された。「焼肉きんぐ namBaHIPS店」が、2月27日にオープンしたことをアピールしている。【画像】大阪メトロなんば駅に「焼肉きんぐ」巨大広告リアルな肉型クーポン「焼肉きんぐ namBaHIPS店」は、大阪メトロなんば駅の出口から直結の好アクセスで、関西初となる駅直結・都市型ビルイン店舗。駅コンコースの2つの壁面には、2種