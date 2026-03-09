かつて日の丸を背負った大阪出身のレジェンドは、41歳の現在も現役のバスケットボール選手！彼が30年もバスケットボールを続ける理由や、長年のキャリアを経て突き詰めてきたルーティンが明らかになった。 【TVer】入浴シーンにドキッ!?ぺこぱ、兵庫・城崎温泉でしっぽり。番組レギュラー放送50回目を記念して祝福ムード 41歳のレジェンドとは、Bリーグ・大阪エヴェッサのキ