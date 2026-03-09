【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 3−0 横浜F・マリノス（3月7日／MUFGスタジアム）【映像】話題の「空中ターン」（実際の様子）FC東京のMF佐藤龍之介が驚愕の“空中ターン”からドリブル突破。ファンの間で話題となっている。FC東京が横浜F・マリノスを3−0で撃破した3月7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節で、佐藤は4−4−2の左サイドハーフで先発。16分にはカットインから豪快なシュートを決めるなど大きな存在感を放っ