◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ16―0（6回コールド）ブラジル（2026年3月8日ヒューストン）メキシコが序盤から持ち味の攻撃力を生かし、ブラジルに6回コールドで快勝。1次ラウンドB組はメキシコ、アメリカ、イタリアが2勝で並ぶ大混戦となった。試合開始直後から攻撃力を見せつけた。初回1死、2番のランディ・アロザレーナが左翼左に二塁打を放ち出塁。二塁上で、お決まりの“腕組みポーズ”を決めると、ベンチは大盛