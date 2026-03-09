衆院予算委で答弁する赤沢経産相＝9日午前赤沢亮正経済産業相は9日の衆院予算委員会で、ラトニック米商務長官と6日に会談した際、月内に予定する日米首脳会談に向け、協議したと明らかにした。具体的な内容は説明しなかったが「日米が経済面で特別なパートナーだと世界に知らしめられるよう、実りあるものにしたい」と述べた。高市早苗首相は訪米して19日にトランプ大統領と会談する方向で調整している。赤沢氏はラトニック氏