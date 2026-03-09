名古屋地裁名古屋市で2023年5月、女性にテキーラ32杯を飲ませて泥酔させ性交しようとし、その後死亡させたとして、準強制性交致死とわいせつ目的略取の罪に問われた板谷博希被告（44）の裁判員裁判が9日、名古屋地裁（蛯原意裁判長）で開かれ、検察側は「危険で卑劣な行為だ」として懲役16年を求刑した。弁護側は無罪を主張し結審した。判決は13日。被告は公判で「わいせつ目的は一切なかった」と否認している。起訴状などに