イランの新たな最高指導者にハメネイ師の次男モジタバ師が選出されたと現地メディアが報じました。【映像】新たな最高指導者に選出されたモジタバ師イランの複数のメディアは9日、最高指導者を選出する権限を持つ専門家会議が殺害されたハメネイ師の後継者として、次男のモジタバ師を選出したと報じました。88人の聖職者で構成する専門家会議で投票の結果、満場一致で任命されたとしています。モジタバ師は56歳で最高指導