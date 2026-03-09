アマチュアの6人制バレーボール大会で、日本一を競い合う「全国バレーボール総合リーグ優勝大会」で、横手市を拠点に活動するスカイロケッツ秋田が初優勝を果たしました。1月17日から先月22日まで、東地区9チームによる総当たり戦で7勝1敗、1位で勝ち抜けたスカイロケッツ。7日、京都で東地区上位2チームと西地区の上位2チーム、あわせて4チームによるファイナルラウンドに