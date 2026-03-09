ＴＳＩホールディングスが反落している。前週末６日の取引終了後に発表した２月度の月次売上情報で、小売店とオンラインショップを合わせた既存店売上高は前年同月比６．６％増と３カ月ぶりに前年実績を上回ったものの、ほぼ全面安商状のなか、これを好感する動きは限定的のようだ。 月後半の気温上昇に伴い、一部ブランドにおいて春物商品の販売が堅調に推移した。なお、前年は自社のブランド個別ＥＣサイトを「ｍｉ