日精樹脂工業が反落している。前週末６日の取引終了後に、自社株２４３万５６５５株（消却前発行済み株数の１０．９３％）を３月１０日付で消却すると発表したが、ほぼ全面安商状のなかで好感する動きは限定的のようだ。消却後の発行済み株数は１９８３万６３４５株となる。 出所：MINKABU PRESS