「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、ファナックが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でファナックは大幅安。産業用ロボット大手の同社は昨年後半にフィジカルＡＩ関連として注目度が高まり、今年に入ってからも高値圏で堅調な値動きを続けていた。ただ、足もとは中東情勢の緊迫化を受けて全体相場が崩れるなか、同社株もこれに引っ張られる格好