・ロームが逆行高、デンソーによる買収提案報道を引き続き材料視 ・ヤクルト、ＤｙＤｏなどが波乱相場に逆行、緊急避難的なディフェンシブシフトを反映 ・シーイーシーが頑強、２６年１月期業績予想増額と配当上乗せを好感し異色の強調展開 ・野村原油など原油ＥＴＦがカイ気配、ＷＴＩ価格は一時１１１ドル台に急騰 ・ソフトバンクＧがウリ気配スタート、米ハイテク株安嫌気し信用買い残