[3.8 エールディビジ第26節 NEC 3-0 フォレンダム]オランダ・エールディビジは8日に第26節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはフォレンダムに3-0で勝利。佐野はフル出場し、ベンチ入りした小川は出場がなかった。NECは3-4-2-1の布陣で、佐野はMFダルコ・ネヤシュミッチとボランチでコンビを組む。ネヤシュミッチが右サイド側で守備にシフトする一方、佐野は左サイド側でより攻撃を重視。90分間を通して、敵陣付近