清水エスパルスは9日、FWアブドゥル・アジズ・ヤクブ(27)が青島西海岸足球倶楽部(中国1部)へ完全移籍することを発表した。アジズ・ヤクブは2024年6月に清水へ加入し、1年目はJ2で6試合3得点を記録。翌年は青島西海岸足球倶楽部に期限付き移籍して中国スーパーリーグで30試合10得点8アシストの成績を残した。今季開幕前には海外移籍を前提に清水から離脱することが発表されていたなか、レンタル先へ完全移籍することが決定し