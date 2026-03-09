[故障者情報]FC東京は9日、DF森重真人が左ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。クラブによると、森重は今月4日の練習中に負傷したという。今季はここまで3試合にベンチ入りしているが、出場はない。