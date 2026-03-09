『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』ベティー ブープ™と、礼真琴 ジェリー・ミッチェル演出・振付の最新作『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』が5月27日から東京・大阪・福岡で上演される。主演はに礼真琴。 1930年代にアメリカで誕生し、今もなお世界中でファッションアイコンとして愛され続けるアニメーションキャラクター「ベティ}