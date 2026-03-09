韓国のとある高校で、男子生徒が同級生に暴行を加える動画がSNS上に公開され、警察が捜査を進めている。【画像】「ごめんなさい…」韓国で拡散された“女子中学生による暴行動画”3月9日、仁川延寿（インチョン・ヨンス）警察署によると、今月6日にSNS上で学校いじめが疑われる動画が投稿された。当該の動画には、仁川のとある高校に通う高校1年生のA氏が、教室で同級生のB氏を拳で数回殴り、抵抗するB氏を足で蹴る場面が映ってい