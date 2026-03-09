【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziU約3年半ぶりのドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』の開催が決定。オフィシャルファンクラブ「W会員」最速チケット先行受付もスタートした。 ■ツアータイトルは『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』 現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトル通り、“進化”