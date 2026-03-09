9日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前週末比3880.38円（-6.98％）安の5万1740.46円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は58、値下がりは1515、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は882.44円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が370.02円、ＳＢＧ が352.97円、ファストリ が252.7円、フジクラ が111.31円と並んだ。 プ