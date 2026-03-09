9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数46、値下がり銘柄数1475と、値下がりが優勢だった。 個別ではサンリン、共栄タンカーが一時ストップ高と値を飛ばした。石井食品、片倉コープアグリ、ＴＶＥ、ソフィアホールディングス、東京衡機など6銘柄は昨年来高値を更新。太洋物産、ヴィア・ホールディングス、昭和パックス、ＯＡＴアグリオ、住石ホールディングスは値上がり率上