9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数22、値下がり銘柄数567と、値下がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスターがストップ高。ソフトフロントホールディングス、オキサイド、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓなど4銘柄は昨年来高値を更新。ペルセウスプロテオミクス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＨＯＵＳＥＩ、ウォンテッドリー、フリーは値上が