札幌市手稲区で発生した爆発火災から３月９日で１か月です。現場付近にはがれきが散乱し、通行の妨げになっていたことから、札幌市はがれきの撤去作業を始めました。札幌市手稲区で２月９日、住宅が爆発し、５人が死傷した火事では、プロパンガスが漏れ出し、引火して爆発したとみられています。これまで現場付近にはがれきが散乱していて、通行の妨げになっていたことから、札幌市は９日、緊急的にがれきの撤去作業を始めました。