サッカー明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は8日アウェーでガンバ大阪と対戦しました。 3連勝を狙う白のユニホームV・ファーレンは前半、先制を許したものの21分、マテウスのフリーキックで同点に。 さらに27分、キャンベルからのパスを受けたマテウスがゴール。 1点リードで前半を折り返します。 しかし、後半6分と38分にゴールを許し2-3で敗れたV・フ