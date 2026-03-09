藤井聡太六冠（23）が、負ければタイトルを失う王将戦第5局の、2日目が始まりました。5連覇を目指す藤井六冠に、永瀬拓矢九段（33）が2年連続で挑戦する王将戦七番勝負。 【写真を見る】藤井聡太六冠が“カド番”で迎えた王将戦第5局2日目始まる…第3局から連勝の永瀬拓矢九段 初の王将獲得なるか 今夜決着の見込み ここまで1勝3敗の藤井六冠が“カド番”で迎えた第5局は、栃木県大田原市で8日から行われ、9日は、永瀬九段の封じ