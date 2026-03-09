ミラノ・コルティナ五輪での神解説が話題となった高橋成美さんが９日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。五輪からこの日まで休みなしでも頑張れるモチベーションを明かした。高橋さんはミラノ五輪には１５日滞在し、帰国後もこの日まで休みなし。特に帰国した翌日の２月１９日はラジオの生放送や雑誌の取材、番組インタビューなど１日１０本もの仕事が殺到。その後もしばらくはテレビやメディアなどに高橋さんは出ずっ