「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭６枚目の阿武剋（２５）＝阿武松部屋＝が休場した。師匠の阿武松親方（元幕内大道）によると、左足首を痛めたという。診断書がこの後、提出される見通し。阿武剋は初日の取組で、一山本（放駒）に押し倒された際、左足を痛めた様子を見せていた。休場は２０２３年九州場所の初土俵以来初めて。２日目の相手、琴勝峰（佐渡ケ嶽）は不戦勝となる。