【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は、最高指導者の後継者に選出されたモジタバ・ハメネイ師について、これまで否定的な見解を示しており、米側の対応に注目が集まっている。トランプ氏は選出に先立つ８日、米ＡＢＣニュースのインタビューで後継者について「我々の承認がなければ長続きしない」と述べ、米国が関与する必要があるとの認識を改めて示した。イランが反米強硬路線を踏襲する可能性には「後戻りしたく