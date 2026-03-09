長崎市役所で鈴木史朗市長（左）と面会する米シカゴ大のダニエル・ホルツ教授＝9日午前米科学誌が毎年発表する人類滅亡までの残り時間「終末時計」決定を担うダニエル・ホルツ米シカゴ大教授は9日、長崎市の鈴木史朗市長と面会し、国際情勢が緊迫化する中、被爆地から核兵器の非人道性を発信していくことが重要との認識で一致した。面会は長崎市役所で実施。鈴木氏は核を巡る世界各国の情勢が厳しさを増していると指摘。ホルツ