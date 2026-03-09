俳優の浜辺美波とロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが９日、都内で行われた「ＦＡＮＣＬＳＫＩＮＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に出席した。４人は、今回のブランドイメージである白とブルーを基調とした衣装で登場。浜辺はＣＭについて「みんながＳＫＩＮＰＡＴＣＨを付けているのがかわいい」とアピール。ＣＭソングには、ミセスが２０２３年にリリースした「ケセラセラ」が起用され、大森元貴は「３年前