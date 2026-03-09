国内で販売が禁じられたニコチン入りの電子たばこを売ったとして、大阪府警は９日、京都府の男子大学生（２１）と男子高校生（１８）を医薬品医療機器法違反（無承認医薬品販売）容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。ニコチン入り電子たばこの販売による摘発は、全国初という。捜査関係者によると、男子大学生は昨年１１月、海外から個人で輸入したニコチン入り電子たばこ１０個を高校生に４万円で売り、男子高