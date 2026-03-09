東京都府中市の住宅で火事があり1人が死亡しました。警視庁は、遺体がこの家に住む50代の男性とみて調べています。【映像】火事の起きた現場付近の様子きのう午後11時50分ごろ、府中市朝日町で近隣住民から「家が燃えています」と通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など20台が出動し火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建て住宅が全焼し、隣接する住宅2軒の雨どいなどが焼けまし