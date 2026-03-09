連載「ベースボールの現在地」コーエン・ウィンが過ごした夢の時間とは「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。今大会、初戦で台湾を破り世界を驚かせたオーストラリア。ただ選手たちは、他にフルタイムの職をもち、セミプロとしてプレーする選手が大半だ。8日の日本戦でも登板した右腕が、他国の選手を「うらや