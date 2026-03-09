スピードスケート世界選手権スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門が7日（日本時間8日）に行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。レース後には高木が客席へ敬意を示すシーンがあり、話題になっている。日の丸をまとい花束を持った高木は、客席に向かってお辞儀をした。約90度、頭を下げると会場は拍手に包まれた。国際スケート連盟（ISU）は公式Xに「氷は、彼女を