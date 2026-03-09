政界はまさに“超過渡期”を迎えている。連立政権の構成が変わり、高市早苗首相が率いる自民党は衆院選で、３１６議席獲得という歴史的大勝を収めた。野党を巡る情勢も大きく変化し、第一党の立憲民主党は衆院で公明党と手を組み、中道改革連合を結成するも惨敗。参院や地方議会では両党の合流が進んでいない。選挙から１か月たった今、その敗因を元立憲民主党で、元衆議院議員の山尾志桜里氏が分析した――。山尾氏は、立憲に