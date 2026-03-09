三菱鉛筆は、鮮やかに発色するゲルインクボールペン「uni-ball one（ユニボール ワン）」より、かわいらしいフォルムでマルチに使える3色ボールペンの「ユニボール ワン 3」と、「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）を2026年3月18日（水）に発売します。実売価格は通常版が1430円、ギフトver.が1980円（いずれも税込）。 「ユニボール ワン 3」＆「ユニボール ワン 3」（ギフトver.） 記事のポイント 丸みのある短寸軸が