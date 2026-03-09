【モデルプレス＝2026/03/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が3月7日、自身のInstagramを更新。爽やかなミニスカートでのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「顔小さすぎる」ミニスカ着こなした全身ショットhttps://mdpr.jp/k-enta/detail/4743225◆カズハ、美脚輝くミニスカコーデ披露カズハは、衣装ラックが並ぶ室内で撮影された複数のカッ